Tandem ciclistico letterario: gli amanti dei libri e della bici si incontrano

TAVAGNACCO - Due libri, due autori, la bicicletta come protagonista. Un’occasione d’incontro per l’appassionato, il viaggiatore, per chi la usa solo per spostarsi in città, per l’ecologico, per lo sportivo accanito. Ma anche per chi si è dimenticato di averne una in garage e non sa cosa si perde a non usarla.

L’EVENTO - Si terrà mercoledì 24 ottobre alle 18 al negozio Cussigh Bike di Feletto Umberto (via del Lavoro, 2 Tavagnacco) l’incontro Bici, che passione! Tandem ciclistico letterario, una presentazione in tandem di due volumi da poco usciti nelle librerie alla presenza degli autori. Si tratta di Decalogo semiserio di un ciclista anomalo (Ediciclo editore) del friulano Paolo Patui e di Le 98 ragioni per cui vado in bicicletta (UTET) del lombardo Martin Angioni. A dialogare con gli autori saranno i giornalisti Paolo Medeossi e Melania Lunazzi, anche loro bici-vaganti. Per l’occasione sarà presente anche Enzo Cainero, che porterà un saluto iniziale assieme al sindaco di Tavagnacco, Mario Pezzetta.

LIBRI - I volumi sono stati pubblicati a settembre 2018 e hanno diversi tratti in comune: entrambi vanno alla ricerca, attraverso l’esperienza personale di quasi mezzo secolo di vita, delle motivazioni, pulsioni e esplorazioni che rendono gratificante e rigenerante il pedalare su due ruote. Entrambi i libri però, nonostante il concetto vagamente ‘didattico’ espresso nel titolo - ‘decalogo’ nell’uno, ‘ragioni’ nell’altro - sono condotti con spirito leggero, autoironico e non retorico, pur essendo densi e ricchi di spirito, informazioni, suggestioni da raccogliere e far proprie. I due autori hanno esperienze e spazi d’azione diversi: Paolo Patui, insegnante, inventore del festival LeggerMente si muove prevalentemente in Friuli Venezia Giulia posando il suo sguardo sagace su paesaggi e ciclisti nostrani; Martin Angioni, ex manager di diverse grandi multinazionali, si muove in patria e oltre i confini nazionali con tutti gli assetti possibili. Seguirà brindisi con l’azienda vitivinicola Vicentini Orgnani.