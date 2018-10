Ocean's 8: al Visionario in versione originale

UDINE – Cate Blanchett, Anne Hathaway, Rihanna, Helena Bonham Carter... Questi i componenti della squadra della ladra Debbie (Sandra Bullock) pronta a rubare un collier da 150 milioni di dollari e l'attenzione degli spettatori in questo spumeggiante remake al femminile di Ocean's Eleven. Debbie progetta infatti di mettere a segno il colpo in occasione dell'annuale gala del Metropolitan, sotto gli occhi di tutte le celebrità. Riuscirà la gang a fare il furto del secolo? Quale modo migliore di scoprirlo se non vedendo il film in lingua originale con i sottotitoli italiani nel ciclo Sounds Good! al Visionario lunedì 20 ottobre alle 19.30. Disponibile come sempre presso la cassa del cinema la scheda per la comprensione del testo a cura di Wall Street English.

LA PELLICOLA - Debbie Ocean ha passato cinque anni in carcere a progettare un colpo del secolo degno delle imprese del fratello Danny, ormai dato per morto. Il piano di Debbie è ambizioso: rubare una collana di Cartier del valore di 150 milioni di dollari, e farlo durante il Gala annuale del Metropolitan Museum. Ma per portare a termine quel piano ha bisogno di alleate, tutte donne perché "un lui si nota e una lei si ignora». La prima componente della banda è la sua partner storica nel crimine, la biker Louise. Seguono un'esperta di gioielli, una hacker, una borseggiatrice, una stilista di moda e una ricettatrice. Riusciranno le nostre antieroine a mettere a segno la grande truffa? Per maggiori informazioni sul programma consultare il sito www.visionario.movie, la pagina Facebook o contattare il numero 0432.227798.