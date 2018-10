‘L’Albergo degli orrori’: seconda edizione a Udine

UDINE - Visto il successo dello scorso anno, per la seconda volta Anà-Thema Teatro si confronta con il genere horror proponendo (domenica 4 e Lunedì 5 novembre, alle 21, all'Astoria Hotel Italia di Udine) lo spettacolo ‘L’Albergo degli orrori’ con tutti personaggi nuovissimi. Lo spettacolo originalissimo sarà allestito nelle stanze dell’Astoria hotel Italia ed ogni spazio dell’albergo, appositamente allestito, diventerà un micro palcoscenico, sui quali i personaggi da brividi rivivranno grazie agli attori, in un percorso molto suggestivo, per un contatto intimo e davvero esclusivo.

LA SERATA - Il pubblico verrà diviso in gruppi da 10 persone ed accompagnato in un percorso che lo porterà nelle stanze ‘private’ dei personaggi e nei luoghi più caratteristici del prestigioso Hotel nel cuore della città di Udine. Spiega il regista Ferri: "L’Albergo degli orrori, nasce come un viaggio divertente e spaventoso, un percorso teatrale che racconta i personaggi più famosi del panorama dei film Horror…insomma un’edizione dello spettacolo itinerante, interamente dedicata alla paura…con un pizzico di follia e umorismo! Sui 'palchi', si alterneranno gli interpreti impegnati in monologhi che accompagneranno lo spettatore fra le righe di una creazione drammatica dove il corpo e la parola emergono in tutta la loro forza». Posti limitati, consigliata la prenotazione.

