Grave incidente sulla statale Pontebbana: feriti 3 motociclisti

MALBORGHETTO-VALBRUNA – Grave incidente stradale, nella mattinata di domenica 21 ottobre, sulla statale 13 Pontebbana, nei pressi della galleria di Santa Caterina. Coinvolti, come comunica la Sores, la Sala Operativa Regionale Emergenza Sanitaria, tre motociclisti di nazionalità straniera.

Due centauri sono rimasti feriti in modo lieve e sono stati portati in ambulanza all’ospedale di Tolmezzo. Un’altra persona si è ferita in modo più serio ed è stato necessario il trasporto a Udine con l’elicottero.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Tarvisio (che stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto), i Vigili del Fuoco e il personale di Fvg Strade. Disagi alla circolazione veicolare.