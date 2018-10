UDINE - Per la giornata di lunedì 22 ottobre, l'Osmer Fvg prevede cielo in genere sereno o poco nuvoloso, sulla costa soffierà Bora da moderata a sostenuta, temperature minime in diminuzione.

Nel Tarvisiano probabile maggior nuvolosità. Vento da nord-est sostenuto e freddo in quota su Alpi e Prealpi Giulie.