Scontro tra un’auto e un trattore a Rive D’Arcano: feriti due 80enni

RIVE D’ARCANO – Scontro tra un’auto e un trattore, nella serata di domenica 21 ottobre, a Rivotta di Rive D’Arcano. Una Renault Clio, per cause in corso di accertamento, poco dopo le 19, è finita contro il rimorchio di un trattore a ridosso del distributore Agip, in via Fagagna.

Ferite, fortunatamente in maniere non grave, le due persone che si trovavano a bordo della vettura, entrambe di 80 anni. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza, la Polizia stradale e i Vigili del Fuoco.

I due ottantenni sono stati portati in ambulanza all’ospedale di Udine per accertamenti. Illeso il conducente del trattore.