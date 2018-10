La Gsa si scioglie sul più bello: al Carnera passa Montegranaro

UDINE - Secondo scivolone, su tre match finora disputati, della Gsa Udine che perde al cospetto di una concreta Montegranaro per 78 a 69. Una vittoria meritata quella dei marchigiani, allenati dall'applaudito ex Pancotto, che avevano sepolto Ravenna sotto 34 punti la settimana prima e che, dopo lo scalpo friulano, rimangono in testa alla classifica insieme a Fortitudo e a Forlì. Udine deve meditare sulla sua cattiva circolazione di palla, che le ha permesso raramente di arrivare a tiri 'aperti' verso il canestro avversario (24/69 per i bianconeri al tiro), nonché sulla necessità di diventare al più presto 'squadra' per affrontare in modo armonico i momenti difficili che inevitabilmente una partita propone.

Il momento chiave del confronto, che rivela tanti aspetti, anche caratteriali, delle due formazioni, avviene a metà della terza frazione di gioco. La Gsa, dopo lungo inseguire (era dall'ultimo minuto del primo quarto che i friulani non erano in vantaggio), passa a condurre il match portandosi avanti fino a +7 (54-47) sui marchigiani. Mattatore del momentaneo vantaggio l'ex Ferrara Cortese che mette dentro tre triple ed infiamma il Carnera popolato da oltre 3.300 tifosi. Le condizioni per portare a casa un match difficile ci sono tutte, ma i bianconeri, proprio sul più bello, si sfaldano. La retina della Gsa viene trafitta da tre siluri targati Palermo (1) e Corbett (2); Pinton e compagni vanno all'ultima pausa solamente sul +1.

Da quel momento Montegranaro, scampato il pericolo, stringe ancora di più le maglie difensive, dentro le squali solo un poco brillante Simpson riesce talvolta a penetrare. In attacco, poi, la formazione di Pancotto non sbaglia più nulla, esibendo non solo il solito «lussuoso» Corbett (23 punti e tanta leadership), ma mettendo anche in mostra i c.d. panchinari quali le ali Treier (13 punti) e Petrovic (9 punti). Di contro, le c.d. riserve udinesi o producono poco (Pinton, Spanghero e Mortellaro) o, per scelta tecnica, non vedono praticamente il campo (Nikolic e Genovese).

C'è da meditare parecchio, ma il tempo per farlo è poco perché mercoledì, nel turno infrasettimanale, la Gsa fa visita all'altra capolista Fortitudo Bologna.

G.S.A. Udine – XL Extralight Montegranaro 69-78 (16-17, 33-38, 57-56)

G.S.A. Udine: Mortellaro 3, Visentini n.e., Cautero n.e., Pinton, Genovese, Cortese 16, Simpson 17, Penna 3, Nikolic, Pellegrino 8, Powell 18, Spanghero 4. All. Cavina.

XL Extralight Montegranaro: Treier 13, Testa n.e., Mastellari 2, Simmons 6, Palermo 11, Petrovic 9, Negri 7, Corbett 23, Amoroso 7, Traini . All. Pancotto.