‘La veglia di Ljuba’: il primo vero romanzo di Angelo Floramo

UDINE - Dopo le oltre 5 mila copie vendute e tre edizioni de ‘L’osteria dei passi perduti’ e le 4500 copie vendute di ‘Guarneriana Segreta’, arriverà in libreria mercoledì 24 ottobre ‘La veglia di Ljuba’ (Bottega Errante Edizioni), il primo vero romanzo di Angelo Floramo.

IL LIBRO - Nel libro, la vita intensa di un padre, esule più per vocazione che per destino, fuori dagli schemi, diventa lo spunto per narrare la storia del Novecento lungo il confine tra Italia e Jugoslavia. Dai villaggi dell’Istria profonda alle pagine nere del fascismo, dall’occupazione titina di Trieste al terremoto in Friuli del 1976 e alla successiva ricostruzione, fino ad arrivare ai giorni nostri: la biografia di un essere umano si sovrappone alla Storia di una terra complessa, plurale, meticcia. Floramo conduce il lettore in un viaggio meraviglioso e struggente che attraversa continuamente le frontiere, entra nelle pieghe di un amore, delicato e intenso, lungo un’intera vita e racconta il destino di bambini, uomini e donne che si sono ritrovati in un posto giusto in tempi, spesso, sbagliati.