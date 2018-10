Ricomincia lo show del lunedì sera a Radio Gioconda

UDINE - Il 22 ottobre, alle ore 18, su Radio Gioconda, prenderà il via la quarta stagione della popolare trasmissione radiofonica 'Chi Ben Comincia'. Il programma di alleggerimento del lunedì, si aggiunge al rinnovato palinsesto dell'unica Radio del Friuli -Venezia Giulia che copre tutto il territorio regionale, il Veneto orientale e la Regione Istriana.

Lo show sarà condotto dalla giornalista e speaker Linda Fiore (foto) e da Andrea Sorrentino. Ospite di ogni puntata, un personaggio originario del Friuli-Venezia Giulia, che ha raggiunto successo e popolarità sia nel nostro territorio sia a livello nazionale e internazionale, nei più svariati settori della cultura e del lavoro. A tenere a battesimo la prima puntata, ci saranno due presenze storiche di 'Chi Ben Comincia', gli attori di AnàThema Teatro Luca Ferri e Luca Marchioro.

Il programma, come nelle tre passate stagioni, sarà ricco di rubriche interessanti, tra cui il 'Meteo settimanale', a cura dell’Osservatorio Meteorologico del Friuli-Venezia Giulia, e quella che propone i consigli dell’esperto di comunicazione efficace, Gianni Carmine. 'Chi Ben Comincia' andrà in onda in diretta in fm (98.5 MHz Udine - 98.3 MHz Pordenone - 105.9 MHz Gorizia -107.3 MHz Trieste - 104.8 MHz Tolmezzo), in streaming sul sito www.radiogioconda.it e in 'videolive' dalla pagina Facebook di Radio Gioconda.