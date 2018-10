Cinema Visionario, via libera all'ampliamento da 2 milioni di euro

UDINE – Dopo 8 anni di attesa potranno finalmente essere spesi i 2 milioni di euro a disposizione per l’ampliamento dell’offerta del cinema Visionario. Il via libera al progetto definitivo è arrivato lunedì mattina durante la giunta comunale. I lavori partiranno il primo marzo per durare qualche mese. L'obiettivo è chiudere il cantiere entro la fine dell'estate.

Come ha spiegato il vicesindaco Loris Michelini, saranno realizzate due nuove sale nel piano interrato: una da 100 posti a sedere, l’altra da 70, oltre a un nuovo collegamento con il foyer d’ingresso. «Abbiamo voluto accelerare – ha chiarito Michelini – dando la massima priorità a quest’opera, destinata a migliorare l’offerta culturale e di intrattenimento della città». Si interverrà anche per l’impianto di riscaldamento e raffrescamento, con l’installazione di una caldaia per ogni sala e per il miglioramento del giardino esterno (intervento, quest'ultimo, a carico del Cec).