Ronde in Borgo Stazione: al via il primo pattugliamento

UDINE - Le squadre di sicurezza in Borgo Stazione sono diventate realtà. Nel pomeriggio di lunedì 22 la prima pattuglia ha iniziato a perlustrare il quartiere partendo da piazza della Repubblica. Saranno impiegate fino al febbraio 2019 in attesa che la Polizia locale torni in capo al Comune, con una conseguente implementazione del numero di vigili a disposizione. A occuparsi di queste ronde saranno gli agenti del Corpo Vigili Notturni: 6 pattuglie che ogni giorno, dalle 17 alle 24, monitoreranno l'area attorno alla stazione ferroviaria di Udine.

«Si tratta di un servizio sperimentale molto desiderato da questa amministrazione, in particolare rivolto a questo quartiere. Saranno un occhio vigile in più per la sicurezza di questa città, senza sostituirsi alle forze dell'ordine. Iniziativa che, insieme all'ordinanza di chiusura anticipata dei locali, è molto apprezzata dai cittadini di Udine». Questo il commento dell'assessore comunale Alessandro Ciani presente, insieme alla Polizia locale, al via del servizio.

Le guardie non entreranno in azione direttamente, ma avranno il compito di controllare e nel caso di anomalie, di avvisare le forze dell'ordine.