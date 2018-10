Scirocco e pioggia: arriva l'autunno nel fine settimana

UDINE - Prima l’estate che pare non finire più. Poi un abbassamento repentino delle temperature. Nei prossimi giorni arriva la pioggia, ma le temperature tornano a salire.

PIOGGE - Il bel tempo, accompagnato da temperature più fresche di quelle a cui ci siamo abituati nelle ultime settimane, infatti, avranno vita breve. Sulla nostra regione si prepara ad arrivare il vento di Scirocco e con esso le piogge, che prenderanno il posto del sole. Assieme agli acquazzoni avremo anche un leggero aumento delle temperature.

WEEKEND - Se al momento «un robusto anticiclone interessa l'Europa occidentale e favorisce, sulla regione Fvg, l'afflusso di correnti settentrionali secche e stabili. - come spiegano dall’Osmer - Mercoledì l'afflusso di correnti settentrionali sulle Alpi in quota sarà piuttosto marcato, causato dalla discesa di una depressione da nord verso i Balcani». Già da venerdì il tempo comincerà a ‘guastarsi’: «Dalla costa alle Prealpi avremo cielo da nuvoloso a coperto con probabili piogge sparse, specie in serata. Sulla zona montana da variabile a nuvoloso. Sulla costa inizierà a soffiare vento da sud o sud-ovest, debole o moderato». Sabato e domenica ancora pioggia su tutta la regione.