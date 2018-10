Donne chef grandi protagoniste di Ein Prosit

MALBORGHETTO-VALBRUNA - Tre donne ai vertici dell’olimpo della gastronomia nazionale e internazionale, Ana Ros, Fabrizia Meroi, Antonia Klugmann, e un pensiero unanime su Ein Prosit espresso durante la cena a sei mani, una delle venticinque andate in scena nel Tarvisiano dal 18 al 21 ottobre: «L’evento dell’alta gastronomia meglio riuscito in Italia».

PAROLE DI APPREZZAMENTO - Ana Ros, che la World’s 50 best l’ha votata come la miglior Chef donna del mondo 2017, va anche oltre: «Voto Ein Prosit come il più bell’evento del mondo. Per me è davvero così». A Fabrizia Meroi, con il suo ristorante Laite di Sappada, la Guida Michelin ha assegnato il premio Chef donna 2018 nell’ambito dell’Atelier des Grandes Dames, tributo alle donne dell’alta ristorazione di Veuve Clicquot. Fabrizia ha due grandi amori, strettamente legati: la famiglia e la cucina. Ed Ein Prosit: «Questo evento è la misura dell’umano. E’ talmente unico in questo che sta raggiungendo livelli incredibili di qualità e di nomi che vengono fino a qui, in questo angolo d’Italia, per confrontarsi e cucinare assieme. Ein Prosit permette di interagire e crescere insieme». Antonia Klugmann è ormai un volto noto tra gli chef televisivi, ex giudice di Masterchef, che con il suo ristorante l’Argine a Venco ha conquistato una stella Michelin: «Il Friuli Venezia Giulia penso sia una delle poche o forse l’unica regione che possa raccontare come la stratificazione di tante culture diverse rappresenti invariabilmente una ricchezza. Ein Prosit è la sintesi di tutto questo».

29 STELLE MICHELIN PRESENTI - Cene e degustazioni hanno registrato il tutto esaurito in questa quattro giorni di manifestazione tra Malborghetto e Tarvisio, che sempre di più si sta affermando come uno dei più importanti eventi enogastronomici italiani dedicati all’alta gastronomia nazionale e internazionale e ai prodotti del Friuli Venezia Giulia. Ma che a passo spedito sta conquistando anche la scena internazionale, confermata dalla partecipazione dei più importanti chef al mondo.

Per celebrare il traguardo della XX edizione hanno infatti risposto all’invito ben 27 chef stellati per un totale di 29 stelle Michelin. I nomi sono stati tra i più importanti della scena mondiale: Mauro Colagreco (numero 3 The World’s 50 Best Restaurant), Gaggan Anand (numero 5 The World’s 50 Best Restaurant e numero 1 The World’s 50 Best Restaurant Asia), Josean Alija (numero 57 The World’s 50 Best Restaurant 2018), Pedro Miguel Schiaffino (con i ristoranti Malabar e Amaz rispettivamente numero 30 e 47 Latin America’s 50 Best Restaurant), Ana Ros (numero 48 The World’s 50 Best Restaurant e World Best Female Chef 2017) e i Tre Stelle Michelin Chicco Cerea, Niko Romito e Norbert Niederkofler.

EDIZIONE DA RECORD - Stando ai numeri registrati in questi giorni, si chiuderà come una delle edizioni più riuscite, con numeri da record sia per tutte le cene, ben 25 in quattro giorni, che per le degustazioni, i laboratori e per la mostra assaggio, che hanno registrato il tutto esaurito già prima dell’inizio della manifestazione.