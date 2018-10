Forte vento in arrivo sul Fvg: c'è l'allerta della Protezione Civile

UDINE – La Protezione Civile Fvg ha emesso un’allerta meteo, la numero 26 del 2018, per la giornata di mercoledì 24 ottobre. A preoccupare, in particolare, sono le forti raffiche di vento in arrivo nell’area montana e pedemontana del Friuli.

Come mette in evidenza la Protezione Civile, «mercoledì sulla zona montana in quota, oltre i 1.500-2.000 metri, soffierà vento forte da nord a nord-ovest, tuttavia anche nei fondovalle, specie in quelli più alti, saranno possibili raffiche localmente anche forti». Da qui lo stato di allerta, che inizierà alle nella notte tra martedì e mercoledì, per poi protrarsi fino alla tarda serata di mercoledì.

Come prassi in questi casi, la Pc Fvg raccomanda la massima attenzione alle squadre comunali per intervenire, in caso di necessità, nei territori interessati da disagi o danni.