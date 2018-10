Spacciava hashish tra gli studenti: arrestato un 24enne afghano

UDINE - Personale della Questura di Udine ha arrestato, nella mattinata di lunedì 22 ottobre, un cittadino afghano 24enne, titolare di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria ma senza fissa dimora, colto in flagranza del reato di detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, destinata per di più a minori.

Un agente, che si accingeva a entrare in Questura poco prima delle 8, notava in piazzale XXVI luglio l’uomo in mezzo a un gruppo di studenti minorenni, in attesa di salire sul bus che li avrebbe condotti a scuola, cedere loro qualcosa e allertava la sala operativa. All’immediato sopraggiungere di una Volante lo stesso si liberava di un involucro, gettandolo in un cestino, subito recuperato dagli operatori e rivelatosi un pezzo di hashish del peso di 20 grammi circa, con segni di sbriciolatura che lasciavano supporre fosse stato appena spezzato, e che l’altra parte fosse stata ceduta poco prima ai giovani studenti.

L’afghano veniva tratto in arresto per il reato di detenzione illecita ai fini di spaccio di stupefacente, aggravata dal fatto di essere destinata a persone di età minore, e portato nel carcere di via Spalato. Lo stesso, con precedenti specifici, veniva poi munito di foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Udine per tre anni.