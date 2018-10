Una stele alta 3 metri in ricordo dei tre agenti morti nella 'strage di Natale'

UDINE – Un monumento ricorderà il sacrificio dei tre agenti della Polizia di Stato uccisi da una bomba l’anti vigilia di natale del 1998 in viale Ungheria. L’annuncio è stato dato dal vicesindaco di Udine Loris Michelini.

Una stele alta 3 metri realizzata dal maestro udinese Roberto Milan sarà posizionata nell’area verde che sorge sopra il parcheggio del tribunale, area che sarà abbellita con panchine e vasi di fiori. Un intervento che avrà un costo di 26 mila euro. Un modo per rendere omaggio non solo ad Adriano Ruttar, Paolo Cragnolino e Guido Zanier nel parco che già porta il loro nome, ma a tutto il corpo della Polizia di Stato.

L’iniziativa sarà realizzata in accordo con la Questura di Udine, che cederà a titolo gratuito la stele realizzata da Milan al Comune. L’obiettivo è fare tutto entro il 23 dicembre, anniversario di quella che è passata alla storia come ‘strage di Natale’, di cui ancora non si conoscono i mandanti.