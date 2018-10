Sposo&Sposa-Fvg: torna a Udine la fiera dedicata al 'giorno più bello'

UDINE - Esiste la tanto conclamata crisi del matrimonio? Forse sì ma la voglia di festeggiare in maniera adeguata un momento così importante della propria vita rimane sempre tantissima. Sicuramente la totale assenza di politiche di sostegno non incentiva le giovani coppie al grande passo ma dall'alto del nostro osservatorio privilegiato che negli anni ci ha permesso di ‘spiare’ il comportamento di oltre 50 mila coppie friulane in visita a Udinesposa oggi rinominata Sposo&Sposa (in programma il 26, 27 e 28 ottobre; venerdì 15–20, sabato e domenica 10–20) possiamo dire con certezza che la voglia di sposarsi non è passata. Anzi, paradossalmente, esiste un vero e proprio boom delle seconde nozze tanto a dimostrare che il matrimonio e la sua cerimonia rimangono un momento di condivisione che rimane indelebile nella memoria della coppia.

L’EVENTO - Da anni Sposo&Sposa si trova a rappresentare non solo un momento di significativo valore commerciale ma anche il luogo pieno di fascino e di magia in cui migliaia di futuri sposi sono i veri protagonisti, con libertà di sognare davanti ad uno splendido abito da sposa o all’immagine di una spiaggia incantata, meta di un indimenticabile viaggio di nozze. Per questo una grande percentuale dei futuri sposi residenti nel grande bacino del Friuli Venezia Giulia e del Veneto Orientale visita ogni anno il grande evento proposto in Fiera a Udine.

ESPOSITORI - Ad attenderli, anche in questa edizione, troveranno oltre 150 espositori in grado di presentare l'offerta più completa e diversificata che assicura la più grande varietà di soluzioni in ogni settore merceologico: abiti da sposa, sposo e cerimonia, bomboniere, partecipazioni, foto-video, ristoranti, catering e banqueting, ville d’epoca, castelli e location per ricevimenti, viaggi di nozze, organizzazione cerimonie, noleggio auto e carrozze, liste nozze, musica e intrattenimento, addobbi floreali, hair style & make up sposa, fedi nuziali, oreficeria e gioielleria. A Sposo&Sposa- Fvg sarà possibile informarsi sui prezzi di prodotti e servizi, effettuare interessanti confronti, ottenere dagli espositori consigli e suggerimenti preziosi e, nel caso lo si desideri, anche effettuare prenotazioni direttamente presso gli stand, a ‘prezzi fiera’ particolarmente vantaggiosi.

SFILATE - Le sfilate e le passerelle, ormai consuete, oltre che le esibizioni all’interno dei propri stand dei migliori hair stylists e dei maestri del make-up che consentiranno alle visitatrici di venire a conoscenza di tutti i trucchi e i segreti per diventare ‘la più bella delle spose’, la presentazione delle più suggestive mete turistiche oltre che le numerose situazioni di tasting-food and drink, l’immancabile torta creata dagli studenti dell’Istituto B. Stringher di Udine e lo spettacolo pirotecnico finale trasformeranno l’evento in un’occasione unica per i futuri sposi per legare la voglia di ricerca ad una giornata di totale relax.

Informazioni: www.fierasposo&sposa.com | fiera@sposoesposa.com | 0432.801332 |