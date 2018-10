Poetic Punkers: il collettivo italo-francese ha scelto Udine per il debutto nazionale

UDINE - Continua il Presente Imperfetto di Teatro Sosta Urbana, questo giovedì 25, alle 21, all’Auditorium Bellavitis. In scena lo spettacolo ‘Où Les Fleurs Fanent’ dell’eclettico Collettivo di base italo-francese Poetic Punkers, vincitore del Premio Giovani realtà 2017 dell’Accademia Nico Pepe di Udine.

LO SPETTACOLO - ‘La memoria è simile a un mosaico, i ricordi si mostrano per poi scomparire’, da questa premessa s’intreccia una storia ricca di sfumature ed imprevisti, per un teatro fisico che porta sul palco il viaggio solitario dell’uomo moderno. Il protagonista, Faustino, è un ‘turista’ della memoria e del sentimento. Egli si serve di tre individui per un sadico gioco di eventi, a tratti ironico, in cui questi lo aiutano a ricostruire frammenti del suo passato, fino a perdere progressivamente il controllo di sé stesso. La regista Natalia Vallebona, definita dalla stampa internazionale come ‘artefice di una danza esistenziale’, sceglie la cittadina friulana come palco per il debutto nazionale di una pièce che ha molto di introspettivo, ma si racconta attraverso il corpo: ‘la mia ricerca parla dell’uomo – spiega la Vallebona – delle dinamiche sociali, dei figli della nevrosi della nostra epoca’.

TSU - Teatro Sosta Urbana sceglie ancora una volta l’Auditorium Bellavitis, a testimonianza di come luoghi generalmente non consoni a spettacoli teatrali, possono diventare invece un’occasione per diffondere cultura e desiderio di aggregazione. Per la sesta edizione della rassegna ‘delle periferie’, la compagnia del Teatro della Sete anche quest’anno è sostenuta da Comune di Udine, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la Fondazione Friuli. Il costo del biglietto è di 5 euro. La biglietteria apre in loco dalle 20. Buffet finale.

INFO - www.teatrodellasete.com | Facebook |