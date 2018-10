Schianto in A4: la vittima è un 26enne friulano

UDINE – E’ uno studente friulano di 26 anni, Riccardo Zancani, la vittima dell’incidente verificatosi martedì sulla A4, tra Villesse e Palmanova in direzione Venezia. Il giovane era al volante di un'auto quando per motivi ancora da accertare, è finito sotto un camion. Pare non si sia accorto che il mezzo pesante era fermo, in coda. Quando è stato estratto dalle lamiere della vettura, ormai per lui non c’era più nulla da fare. Troppo gravi i traumi riportati.

Riccardo stava rientrando da Trieste, dove aveva appena sostenuto un colloquio di lavoro. Primo di cinque fratelli, i suoi genitori, Irene e Roberto, hanno deciso di donare gli organi, come espressamente richiesto, tempo addietro, dal 26enne. Il suo sogno, dopo aver lasciato l’Università, era quello di fare il giornalista. Collaborava con il sito sportivo Calcio 360, listato a lutto dopo che si è diffusa la notizia della sua morte. La data dei funerali non è stata ancora stabilita.