Grande festa di Halloween alla Riserva Naturale del Cornino

FORGARIA - È sicuramente uno degli eventi più attesi dai bambini. È tutto pronto per ‘Halloween, dolcetto o scherzetto?’, in programma mercoledì 31 ottobre, dalle 17 alle 19.30, alla Riserva Naturale Regionale del Lago di Cornino, nel Comune di Forgaria nel Friuli. Sarà una grande festa, dedicata ai bambini dai 6 agli 11 anni.

L’EVENTO - Un intero pomeriggio riservato al divertimento, assicura Ylenia Cristofoli, presidente della cooperativa Pavees, che gestisce la riserva naturale, ma non mancheranno attività educative per imparare a rispettare la natura giocando, laboratori ‘da urlo’, attività di animazione, giochi e tante altre divertenti sorprese. Non mancherà la ‘merenda mostruosa’ tutti assieme. La prenotazione (fino a domenica 28 ottobre), fanno sapere gli organizzatori, è obbligatoria. È possibile contattare il numero 0427-808526 oppure inviare una mail all’indirizzo centrovisite@riservacornino.it. Il ricavato (quota di partecipazione 8 euro) servirà per sostenere i numerosi progetti e le tante attività promosse dalla Riserva Naturale Regionale del Lago di Cornino. In caso di maltempo l’iniziativa potrebbe essere annullata.