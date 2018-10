Centenario della fine della Grande Guerra: presentati gli eventi in programma

UDINE - «Il Friuli è stato testimone e protagonista di una delle pagine più tragiche e allo stesso tempo gloriose della nostra storia recente: la Prima Guerra Mondiale. Per questo Udine è orgogliosa di poter ospitare le commemorazioni della sua liberazione, avvenuta proprio il 3 novembre di 100 anni fa quando una pattuglia del Reggimento Savoia Cavalleria, comandata dal tenente Baragiola, entrò per prima in città, liberandola in anticipo di un giorno sulla definitiva vittoria sancita dall’entrata in vigore dell’armistizio di Villa Giusti. Un ringraziamento sentito da parte mia e di tutta l’Amministrazione va al Comando Militare dell’Esercito del Friuli Venezia Giulia e a tutte le Forze Armate, alle quali il nostro Paese deve riconoscenza». A parlare il sindaco di Udine, Pietro Fontanini, in occasione della conferenza stampa di presentazione degli eventi per il centenario della fine della Grande Guerra che coinvolgeranno la città di Udine e i comuni limitrofi.

LA MOSTRA - Fra i molti appuntamenti (qui l’elenco completo) al Museo Etnografico del Friuli, dal 4 novembre al 28 febbraio 2019, è in programma la mostra ‘Una città nella Guerra - Udine 1914 –1918’. L’esposizione si propone di indagare la storia di Udine e degli udinesi nel primo conflitto mondiale; privilegia gli aspetti della vita quotidiana di una città in guerra, «invasa» dapprima dalle strutture militari del Regio Esercito fino a diventarne la 'Capitale', in seguito occupata in maniera ben più pesante dalle armate austro-tedesche in conseguenza di Caporetto, fino alla cruenta liberazione finale.

NOTE DAL FRONTE – Altro progetto interessante è ‘Note dal Fronte’, caratterizzato per l’originale approccio multidisciplinare, che assembla l’arrangiamento di brani popolari di guerra e motivi inediti di produzione Zerorchestra con una rassegna cronologicamente completa ed esaustivamente tematica di pellicole girate ‘dal vero’ dagli operatori italiani, austro-ungarici e americani tratte dall'archivio cinematografico de La Cineteca del Friuli, contrappuntate le prime e le seconde dalla lettura di brani diaristici di militari dei diversi eserciti. Le diverse fonti – musicali, filmiche, autobiografiche – si fondono in un unico prodotto emozionale che, nello stesso tempo, racconta la guerra, ammonisce sugli stili della propaganda, li confronta con i racconti autobiografici dei soldati, rimanda con taglio contemporaneo alle principali musiche popolari e non scaturite dal conflitto. Il montaggio delle immagini che si susseguono sullo schermo divise in sette capitoli cronologici è stato curato da Lucio Fabi e Piero Colussi con la collaborazione tecnica di Tommaso Lessio.