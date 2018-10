La Dacia Arena premiata come stadio innovativo

UDINE - Magda Pozzo, nel ruolo di group strategic marketing coordinator di Udinese Calcio è tra i premiati del 'Chi è Chi Awards Sport & Stile', il premio annuale dedicato ai personaggi del mondo dello sport e dell’imprenditoria ambasciatori di una comunicazione elegante.

Il riconoscimento, consegnato martedì sera nell’ambito dell’evento organizzato all’Arena di Milano e giunto alla sua quinta edizione, è stato assegnato per il lavoro svolto nello sviluppo della Dacia Arena come stadio innovativo. Tra i premiati nelle altre categorie, anche l’amministratore delegato di Conde’ Nast Italia, Fedele Usai, il recordman mondiale di apnea Gianluca Genoni, e in rappresentanza di Sky, per i dieci anni dell’emittente, la giornalista Eleonora Cottarelli.

«La Dacia Arena - ha dichiarato Magda Pozzo - è la conferma di come uno stadio moderno possa diventare un punto d'incontro aperto a tutti, tutta la settimana ospitando eventi e attività che vanno oltre lo spettacolo calcistico dei matchday. Il lavoro svolto dall'Udinese, in particolare per quanto riguarda il concept della Club House e le attività del matchday, mette in evidenza come in un piccolo territorio si possano creare azioni eccellenti che hanno ricaduta positiva sia sulla gestione del Club che sul tessuto economico locale».