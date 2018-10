Droga nella Bassa Friulana: nei guai due 59enni

CERVIGNANO DEL FRIULI – I carabinieri della stazione di Cervignano del Friuli hanno denunciato un 59enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, segnalando un altro 59enne per uso personale di droga.

Tutto è nato da un controllo fatto a uno dei due uomini, residente nella Bassa Friulana, addosso al quale sono stati trovati 14 grammi di marijuana. Da qui sono partite le indagini che hanno portato all’identificazione dell’altro 59enne, anch’egli domiciliato in Friuli, accusato di essere uno spacciatore. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di recuperare ulteriori 5,95 grammi di marijuana.

Il primo soggetto è stato segnalato alla Prefettura di Udine in qualità di assuntore. Il secondo invece è stato deferito in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.