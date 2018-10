Furti nelle ricevitorie del Medio Friuli: rubati 'gratta e vinci' per 6 mila euro

VILLA VICENTINA – Hanno rubato ‘gratta e vinci’ per un ammontare di 6 mila euro e non è l’unico furto di cui devono rispondere. Per questa ragione due persone di nazionalità romena sono state denunciate, in stato di libertà, per l’ipotesi di reato di ricettazione.

LE INDAGINI - I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Palmanova, in collaborazione con i colleghi della stazione di Villa Vicentina, hanno identificato e deferito i due soggetti a conclusione di un’attività di indagine scaturita da un furto compiuto ai danni di una tabaccheria della zona. Da quanto è emerso i due romeni sono responsabili anche di alcuni furti di gratta e vinci’ ai danni di diverse ricevitorie del Medio Friuli, per un valore di 6 mila euro.