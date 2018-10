Tamponamento tra mezzi pesanti: chiusa l'A4 tra Portogruaro e Latisana

LATISANA - Disagi alla circolazione a causa di un tamponamento (fortunatamente senza feriti) fra tre mezzi pesanti. L’autostrada ha dovuto essere chiusa però, fra Portogruaro e Latisana in direzione Trieste, per poter intervenire.

Il sinistro, accaduto verso le 16.30 fra Portogruaro e Latisana, in direzione Trieste, ha reso necessaria la chiusura anche dell’entrata di Portogruaro in direzione Trieste e l’ istituzione dell’uscita obbligatoria a Portogruaro. I camion coinvolti nell’incidente stanno attualmente bloccando la carreggiata e il traffico è congestionato nel tratto interessato dal sinistro.

Sul posto sono intervenuti il personale di Autovie Venete, la Polizia stradale e i soccorsi meccanici. Attualmente la viabilità è rallentata fra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia mentre fra San Stino di Livenza e Portogruaro in direzione Trieste ci sono code in più punti.