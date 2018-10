Ad Alexandra Agiurgiuculese il ‘Melograno d'Argento per il sociale’

UDINE - 21° Meeting Sport Solidarietà Giovani con Alexandra Agiurgiuculese, la campionessa mondiale di ginnastica ritmica protagonista dell'incontro promosso dalla Nuova Atletica dal Friuli e in programma il 26 ottobre, alle 11, all'Auditorium Zanon, dove l'atleta, doppio bronzo ai mondiali di Sofia, si racconterà a cinquecento studenti e rappresentanti delle organizzazioni onlus di disabili.

SPORT - Il doppio bronzo conquistato nella palla e a squadre lo scorso mese ai mondiali di Sofia costituiranno solo il punto di partenza dell'incontro sul tema ‘Lo Sport fra competizione, etica e integrazione sociale’, nel corso del quale la diciassettenne racconterà la sua vicenda umana e sportiva, iniziata quasi per caso all'età di sei anni sulle pedane in Romania e proseguita tra le fila della nazionale italiana di ginnastica ritmica.

ALEXANDRA - Approdata in Italia nel 2010, la portacolori dell'ASU, allenata da Spela Dragas, nonostante la giovane età vanta un curriculum di grande spessore che la colloca attualmente come numero nove al mondo. Oltre ai titoli conquistati nel paese d'origine, Alexandra vanta 4 medaglie agli Europei Juniores (record mondiale), innumerevoli titoli nei tornei internazionali, l'oro ai Giochi del Mediterraneo. La consacrazione è arrivata lo scorso settembre in Bulgaria con un doppio terzo gradino del podio, reso ancora più speciale dal fatto che l'atleta ha stabilito un'impresa storica conquistando un titolo che mancava alla formazione azzurra da ben ventisette anni e stabilendo il record italiano di 19.900 punti nella specialità della palla. Eppure Alexandra, considerata una delle più promettenti ginnaste a livello nazionale, guarda già oltre e otto ore al giorno si allena con fune, cerchio, palla, clavette e nastro per arrivare al massimo alle selezioni per Tokyo 2020, il sogno olimpico che persegue con disciplina e determinazione, rinunciando anche agli svaghi tipici di un'adolescente. Talento, perseveranza ed eleganza, sono le caratteristiche di un'atleta abituata a calcare le scene internazionali con la divisa del gruppo sportivo dell'aeronautica militare e che costituisce un modello per le «farfalle» alle quali ribadisce l'importanza dell'impegno, della costanza e del sacrificio per poter «spiccare il volo».

IL PREMIO - Il Comitato Sport Cultura Solidarietà, che collabora alla realizzazione dell'evento, consegnerà il premio «Melograno d'Argento per il sociale», istituito per premiare coloro che con «le buone pratiche» hanno promosso la cultura sociosolidale. Nel corso della mattinata sarà illustrata la tredicesima edizione del progetto di sport integrato «Dai e Vai»; l'iniziativa realizzata con il sostegno della Fondazione Friuli, nel corso dell'anno scolastico prevede incontri sportivi integrati a cui prendono parte studenti e persone diversamente abili. La manifestazione è patrocinata e realizzata d'intesa con Regione Friuli Venezia Giulia, Comune di Udine, Ufficio Scolastico Regionale – Ufficio E.M.F.S. di Udine, Comitato Italiano Paralimpico, Coni FVG, Special Olympics Italia, Comitato Sport Cultura Solidarietà e il progetto di sport integrato «Dai e Vai». Un sentito ringraziamento a Crédit Agricole Friuladria, Amga Energia&Servizi, Centro Friuli - Sharp, Immobiliare Friulana Nord e Moroso.