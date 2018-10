Vento forte in Carnia: scoperchiato il palazzetto dello sport a Forni Avoltri

FORNI AVOLTRI – La Protezione Civile Fvg l’aveva annunciato: mercoledì la montagna friulana sarebbe stata ‘battuta’ da un forte vento. Se ne sono accorti soprattutto a Piani di Luzza, in comune di Forni Avoltri, dove il palazzetto dello sport Getur è stato letteralmente scoperchiato.

La copertura in lamiera, nella tarda mattinata, è stata sollevata per buon parte della sua lunghezza. Il danno strutturale è importante, ma fortunatamente al momento il palazzetto era chiuso al pubblico, quindi non ci sono stati né feriti né disagi per l’attività sportiva.

Sul posto sono interventi i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza della copertura. Una prima stima parla di un danno superiore ai 40 mila euro. Si dovrà intervenire per la sistemazione del tetto entro la stagione invernale per non compromettere le attività programmate.