A Udine arriva lo shopping solidale

UDINE - Si chiama ‘Social responsibility shopping’ ed è un nuovo modo di fare acquisti, unendo il piacere delle compere alla beneficienza. Il Parco Terminal Nord ha scelto di aderire allo ‘shopping solidale’ nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 ottobre dalle 10.30 alle 18.30 per dare un segnale di vicinanza al territorio e rafforzare il legame con Udine e le sue realtà impegnate nel sociale.

IL PROGETTO BENEFICO - Il Centro commerciale farà una donazione di 6 mila euro a tre Onlus impegnate sul territorio: Luca Onlus, Donne in rinascita e La Compagnia dei genitori scatenati, ma c’è di più. Il Parco, infatti, desidera coinvolgere nell’innovativo progetto no profit i visitatori che faranno un acquisto nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 ottobre. Tutti i clienti, infatti, riceveranno un gettone solidale da conferire al ‘villaggio solidale’, allestito appositamente per l’evento nella galleria del Parco. Si può scegliere una Onlus del cuore e depositare il proprio gettone. Al termine delle due giornate, la donazione del Terminal Nord sarà suddivisa tra questi enti no profit in base al numero di gettoni ottenuti da ciascuna. Inoltre, la raccolta potrà essere seguita in tempo reale sugli schermi presenti al villaggio solidale.