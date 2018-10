Pane e Musement: una passeggiata speciale tra storia e gusto

SAN DANIELE DEL FRIULI - Musement, servizio multipiattaforma leader nella ricerca e prenotazione di tour e attrazioni in tutto il mondo, vi accompagna ‘Alla scoperta di San Daniele e del celebre prosciutto’. Sabato 27 ottobre, il borgo di San Daniele del Friuli sarà protagonista di una passeggiata guidata, in italiano, dalle 10.30 alle 12, degustazione di prosciutto inclusa. L'evento sarà realizzato in collaborazione con la Pro Loco di San Daniele e il Prosciuttificio Alberti 1906, ad oggi l'unico rimasto all'interno del paese. Acquistabile su www.musement.com, l'evento verrà attivato con una partecipazione minima di 20 persone per un massimo di 40 posti. Da non perdere, sulle pagine social e sul blog di Musement, l'esclusiva intervista a Carlo Alberti, oggi al timone dell'antica prosciutteria assieme ai figli Marco e Luca.



L’EVENTO - Questa speciale passeggiata, tra storia e gusto, sarà condotta da dei 'local greeters' della Pro Loco di San Daniele, i quali effettueranno un vero e proprio servizio di accompagnamento nel visitare i principali monumenti della cittadina, seguendo un percorso che si snoda attraverso il centro e della durata di un'ora circa. Una volta giunto al Prosciuttificio Alberti, il gruppo verrà diviso in due, una parte effettuerà prima la visita del prosciuttificio e parteciperà poi alla degustazione del prosciutto, accompagnata da specialità enogastronomiche locali, mentre l'altra parte seguirà il percorso inverso, dalla degustazione alla visita. «Valorizzare le ricchezze locali, i sapori, la cultura e coinvolgere, come in questo caso, la comunità locale sono attività fondamentali per la promozione del territorio e dei suoi prodotti", commenta Sonia Speroni, Head of Food & Wine Tours di Musement. "Siamo entusiasti di fare la nostra parte, contribuendo alla divulgazione di queste iniziative, attraverso la capacità e la capillarità della nostra piattaforma, sia su scala locale che internazionale. In particolare, il Friuli Venezia Giulia, con San Daniele alfiere del gusto, è una ricchezza che merita di essere diffusa, promossa e tutelata nel mondo".

INFO - www.musement.com