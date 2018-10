Gli eventi in programma venerdì 26 ottobre

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 26 ottobre, a Udine e provincia, eccoli.

Viktor und Viktoria

Viktor und Viktoria (Veronica Pivetti) sul palco del Giovanni da Udine venerdì 26 e sabato 27 ottobre (alle 20.45), e domenica 28 ottobre (alle 17): una pièce nella quale si intrecciano alla perfezione equivoci, travestimenti, atmosfere bohemien e salotti aristocratici ma che, soprattutto, mette in scena i grandi sentimenti: l’amicizia, l’amore, la libertà come valore assoluto e imprescindibile, quale che sia il genere, lo status sociale, il periodo storico. Maggiori info, qui.

‘Il canto della caduta’

Debutta in prima assoluta a Udine e inaugura la Stagione Teatro Contatto 37, venerdì 26 ottobre alle 21 al Teatro Palamostre, lo spettacolo ‘Il canto della caduta’, il nuovo progetto artistico dell’attrice e autrice Marta Cuscunà. Info, qui.

Festival Mimesis​​​​​​​

La quinta giornata del Festival Mimesis offre una programmazione ricca di dibattiti su attualità politica e sociale. Alle 9.30 il teatro Palamostre ospita gli storici Andrea Zannini dell’Università di Udine e Enrico Folisi e il professore Marco Pascoli per un incontro dal titolo ‘Cosa ci insegna Caporetto’, per ripercorrere le cause e le conseguenze della disfatta militare che ha lasciato un segno profondo sulla coscienza nazionale italiana. Il filosofo ed ex presidente della fondazione Feltrinelli Salvatore Veca e Giovanni Leghissa sono i relatori del primo incontro pomeridiano, alle 16 da Lino’s & Co, sull’importanza dell’esercizio dell’immaginazione per pensare possibili alternative alla società attuale e aprire nuovi scenari utopici. Alle 18 alla libreria Kobo, Tiberio Snaidero, autore de La Filosofia dei Led Zeppelin (Mimesis Edizioni), presenta il libro insieme al docenteDamiano Cantone. Allo stesso orario, la Sala del Castello ospita la filosofa ungherese Agnes Heller, allieva di György Lukàcs, e la filosofa Laura Boella per discutere sul valore della responsabilità etica in un incontro dal titolo ‘Perché ci importa’. L’ultimo appuntamento della giornata ha inizio alle 21 presso Lino’s & Co e vede come protagonisti il giornalista e saggista Carlo Formenti, il filosofo Andrea Zhok e il politologo Edoardo Greblo. I tre relatori si misurano con il tema caldo dell’immigrazione e le diverse possibili varianti della teoria sovranista.

‘Poesia nel mondo’

L’autunno colora i versi dei più grandi poeti di ogni tempo e luogo in un assortimento di linguaggi espressivi per un percorso espositivo di grandi emozioni: venerdì 26 ottobre alle 18.30, nei locali espositivi di via Pradamano 21, prende il via la mostra ‘Poesia nel mondo’, una collettiva foto-pittorica che abbina un pittore ad un fotografo.

Omaggio a Lunazzi

Udine, venerdì 26 ottobre dedicherà a Luciano Lunazzi un’intera giornata, nella casa della Contadinanza, in Castello, dalle 11 alle 19. Alle 11 è in programma l’inaugurazione di una mostra di una trentina di sue opere e una mostra di sedici fdei fotografi Lara Carrer e Paolo Jacob e che immortalano proprio Lunazzi. Alle 18 Rocco Burtone presenterà canterà e suonerà ‘Luna marajà’.

Binari

Venerdì 26 ottobre alle 20.30 al Visionario proiezione di Binari, il film di Diego Cenetiempo, ospite in sala insieme allo sceneggiatore Paolo Fedrigo (ARPA Fvg) e a uno dei protagonisti, Emilio Rigatti (insegnante di scuola media, cicloviaggiatore, scrittore).

‘Melograno d'Argento per il sociale’

21° Meeting Sport Solidarietà Giovani con Alexandra Agiurgiuculese, la campionessa mondiale di ginnastica ritmica protagonista dell'incontro promosso dalla Nuova Atletica dal Friuli e in programma il 26 ottobre, alle 11, all'Auditorium Zanon, dove l'atleta, doppio bronzo ai mondiali di Sofia, si racconterà a cinquecento studenti e rappresentanti delle organizzazioni onlus di disabili. Info, qui.

‘Un libro lungo un giorno’

Venerdì 26 ottobre, giornata ufficiale dell’iniziativa, dalle 18 alle 20, alla Biblioteca Civica di via Loredan, un laboratorio di approfondimento dedicato alle tecniche di lettura ad alta voce, tenuto da Luca Zalateu (gradita la prenotazione al tel. 0432 922134 - biblioteca@comune.palmanova.ud.it). I dettagli, qui.

Concorso internazionale per clarinetto

Oltre 60 eccellenti musicisti provenienti da ogni parte del mondo, per un totale di ben 19 nazioni rappresentate, saranno i protagonisti del Concorso Internazionale per Clarinetto ‘Città di Carlino’, località che grazie alla prestigiosa rassegna - in calendario da giovedì 25 a domenica 28 ottobre - si qualifica come capitale dello strumento. I dettagli, qui.