Apre lo sportello dell'auto e centra una bicicletta

UDINE – Ha aperto la portiera dell’auto poco dopo aver parcheggiato, non accorgendosi del sopraggiungere di una ciclista. E’ successo giovedì mattina a Udine, in via Cosattini. Una donna di 49 anni residente a Udine è finita prima contro una Citroen in transito nel tentativo di evitare l'impatto con la portiera, poi a terra ed è stata costretta a essere medicata dal personale del 118, giunto sul posto a bordo di un’ambulanza. La ciclista, pur riportando una serie di traumi e contusioni, non sarebbe in gravi condizioni.

Dei rilievi si sono occupati gli agenti della Polizia locale dell’Uti Friuli Centrale, sul posto con una pattuglia. Sull’auto c’era una 30enne di Rivignano. Alla guida dell’autocarro c’era un 62enne. Entrambi sono rimasti illesi.