Ricercato in tutta Europa dopo la condanna del Tribunale di Udine, arrestato in Romania

UDINE – Lo cercavano da un anno a seguito della condanna a oltre 3 anni di carcere emessa dal tribunale di Udine. L’uomo, un 37enne moldavo condannato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e per resistenza a pubblico ufficiale è stato rintracciato in Romani e arrestato, nella giornata del 25 ottobre, dal personale della Questura di Udine, in collaborazione con i colleghi della polizia di frontiera di Roma Ciampino.

I FATTI RISALGONO AL 2007 - M.S., queste le sue iniziali deve scontare una pena di 3 anni, 2 mesi e 3 giorni. I fatti che hanno portato alla sua condanna risalgono al giugno 2007. L’uomo è stato sorpreso a favorire l’illegale ingresso in Italia di 10 cittadini ucraini, che trasportava su un furgone noleggiato nella nazione di origine, per l’occasione. Nella circostanza, M.S. per evitare di essere preso ha opposto resistenza agli agenti che l’avevano fermato. In quanto ai passeggeri del furgone, a seguito dei controlli è emerso che sette di loro erano sprovvisti di qualsiasi titolo all’ingresso in Italia, mentre altri tre hanno esibito dei permessi di soggiorno italiani, risultati però essere falsi. Successivamente ai primi riscontri, il passeur è stato tratto in arresto.

LA CONDANNA E L’ARRESTO - A seguito del provvedimento di condanna, le indagini degli inquirenti friulani, in collaborazione con i colleghi della direzione centrale della polizia criminale, servizio per la cooperazione internazionale di polizia, hanno permesso di rintracciare il condannato in Romania, agli inizi del mese di settembre, dove è stato fermato in esito al mandato di arresto europeo, predisposto dalla Procura di Udine. L’uomo è stato accompagnato alla Casa Circondariale di Civitavecchia.