Piogge intense, temporali e vento molto forte: allerta meteo in Fvg nel weekend

FVG – Emanata la seconda allerta meteo di questa settimana (la 27^ del 2018), valida dalle 12 del 27 alle 18 del 30 ottobre. Sono previsti piogge molto intense, temporali e vento molto forte.

SITUAZIONE ATTUALE - Una profonda depressione stazionaria sul Mediterraneo occidentale richiamerà, nei prossimi giorni, un forte afflusso di correnti molto umide e instabili da sud-ovest in quota, da sud-est nei bassi strati. Fra lunedì e martedì passerà il fronte principale preceduto da un'ulteriore intensificazione del flusso sciroccale. La criticità idrogeologica, idraulica sarà di livello arancione (previsti fenomeni più intensi del normale, pericolosi per cose e persone) in Alto Friuli, Pedemontana e pordenonese; gialla (previsti fenomeni intensi, localmete pericolosi o pericolosi per lo svolgimento di attività particolari) nel reso della provincia udinese e nel goriziano. Meglio nella zona di Trieste, dove l’allerta idrogeologica, idraulica sono verdi.

VALUTAZIONE IDROGEOLOGICA E IDRAULICA – Secondo gli esperti «al verificarsi di tali eventi atmosferici si prevedono l’innalzamento dei corsi d'acqua di pianura», saranno quindi «possibili locali situazioni di crisi nella rete idrografica minore e di drenaggio urbano, locali fenomeni di instabilità dei pendii con interruzioni della viabilità e problematiche connesse al vento nelle zone interessate. Sulla costa non si escludono problematiche legate alle mareggiate».

SABATO 27 OTTOBRE - Si prevedono piogge moderate sulla bassa pianura, abbondanti sull'alta pianura, intense sulla zona montana, localmente molto intense sulle Prealpi. Possibili temporali. Sulla costa piogge in genere deboli e intermittenti e soffierà Scirocco da moderato a sostenuto.

DOMENICA 28 OTTOBRE - Piogge in genere da abbondanti ad intense, anche temporalesche, probabilmente molto intense e persistenti su fascia pedemontana e zona montana. Su bassa pianura e costa piogge più attenuate ed intermittenti. Soffierà Scirocco da sostenuto a forte su tutte le zone con raffiche superiori ai 70 km orari e probabili mareggiate sulla costa, dove potrebbero esserci anche delle fasi di acqua alta.

LUNEDÌ 29 e MARTEDÌ 30 OTTOBRE - Continueranno le piogge da intense a molto intense, anche temporalesche, specie nella notte fra il 29 e il 30 e sulle zone montana e pedemontana. Da lunedì pomeriggio soffierà Scirocco forte su tutta la regione, molto forte su costa e monti con raffiche anche oltre i 100 km orari. L'intero episodio (da sabato a martedì), alla luce dei modelli di simulazione, potrebbe determinare sulla zona montana dei cumulati locali di pioggia superiori ai 500 mm.