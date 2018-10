Al via la 15ª edizione di Sposo&Sposa-Fvg

UDINE – Il 26 ottobre, alle 17.30 (al pubblico la fiera apre alle 15) verrà inaugurata (saranno presenti alla cerimonia d’apertura, Luciano Snidar, presidente Udine e Gorizia Fiere, il sindaco del Comune Martignacco, Gianluca Casali, l’assessore regionale Sergio Bini e l’assessore del Comune di Udine, Alessandro Ciani), nel Quartiere Fieristico Udinese, Sposo&Sposa-Wedding and Ceremony expo-evento dedicato a chi è in procinto di sposarsi ma anche, semplicemente, per chi è in ricerca di operatori qualificati per organizzare una propria cerimonia. Anche in questa edizione saranno quasi 200 le aziende presenti su quattro padiglioni del quartiere fieristico udinese ad occupare un’area di 9000 mq. espositivi.

ESPOSITORI - Aziende che vanno a rappresentare le oltre 30 categorie dell’indotto dedicato all’organizzazione della cerimonia e che danno la dimensione di un evento che, giunto alla sua quindicesima edizione, è riconosciuto come uno dei più importanti a livello nazionale e, cosa più rilevante, assoluto riferimento per migliaia di coppie del Friuli Venezia - Giulia e del Veneto Orientale. Gli orari della fiera sono i seguenti: venerdì dalle 15 alle 20 – sabato e domenica dalle 10 alle 20. Altre Informazioni sul sito www.fierasposoesposa.com.