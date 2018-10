«Sogno e son desto… 400 volte»: Massimo Ranieri fa tappa in Fvg

UDINE - Cantante, attore, volto televisivo e showman, Massimo Ranieri è senza dubbio uno di quegli artisti che più ha contribuito a portare l’immagine dell’Italia nel mondo, oltre ad ottenere fin dai suoi esordi il consenso univoco e l’amore incondizionato del suo pubblico. Dopo un tour trionfale negli Stati uniti e in Canada, continua il viaggio di ‘Sogno e son desto… 400 volte’, il celeberrimo spettacolo di Massimo Ranieri, riproposto oggi in una versione nuova e aggiornata.

LO SPETTACOLO - Una magnifica avventura, sospesa tra il gioco entusiasmante della fantasia e le emozioni più vere della vita, che il pubblico del Friuli Venezia Giulia potrà vivere nel concerto in programma il prossimo 21 maggio 2019 al Teatro Nuovo Giovanni da Udine (inizio alle 21). I biglietti per lo spettacolo, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG, Comune di Udine e Teatro Nuovo Giovanni da Udine, saranno in vendita a partire dalle 10 di domani, venerdì 26 ottobre sul circuito Ticketone. Info, prezzi e punti vendita su www.azalea.it. Biglietti disponibili anche alle biglietterie del Teatro (orari su www.teatroudine.it).