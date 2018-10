Il camion prima centra il furgone e poi si schianta sulla vetrina del bar

CODROIPO - Grave incidente stradale a Codroipo nella mattinata del 26 ottobre dove due mezzi, un furgone (che trasportava addobbi funerari) e un tir, si sono scontrati. Il mezzo pesante ha poi finito la sua corsa contro la vetrina del bar Terrazza. Fortunatamente in quel momento non c’era nessun avventore. Il sinistro è avvenuto attorno alle 11.30 in via Pordenone.

L’INCIDENTE - Per cause in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, il camion ha centrato il furgone e poi si è schiantato contro la vetrina del locale. E’ subito stata allertata la centrale Sores di Palmanova che ha inviato sul posto i sanitari del 118. E’ stato il conducente del furgone cabinato ad avere la peggio: l’uomo è rimasto incastrato nel veicolo. Per liberarlo dalle lamiere sono intervenuti sul posto, assieme ai medici, anche i vigili del fuoco volontari di Codroipo e i pompieri del distaccamento di San Vito al Tagliamento. Il ferito è stato poi stato trasportato, in codice rosso, con l’elisoccorso partito da Campoformido, al pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia di Udine.