Alma Madracs: ultimo test internazionale e poi pronti con il campionato

UDINE - Dopo la pausa estiva e la grande soddisfazione dei Mondiali in casa, gli Alma Madracs sono pronti ad affacciarsi alla loro seconda stagione nella massima serie del campionato italiano di powerchair hockey. Prima però, un test internazionale attende a Praga le bisce friulane che il 27 e 28 ottobre sfideranno squadre provenienti da tutta Europa preparandosi così all’inizio delle gare ufficiali (previsto l’11 novembre a Mestre). «La preparazione è iniziata già a metà luglio poi però i Mondiali hanno un po’ rallentato gli allenamenti in quanto quattro ragazzi fra cui io, erano impegnati nell’organizzazione dell’evento e anche in campo (Claudio Comino campione del mondo con la nazionale italiana) – afferma l’allenatore degli Alma Madracs Ivan Minigutti – ora abbiamo a disposizione un’occasione importante per testare la squadra prima dell’inizio della prossima importante stagione».

TORNEO INTERNAZIONALE - A Praga, infatti, gli Alma Madracs Udine parteciperanno a uno dei più importanti tornei internazionali per una due giorni intensiva di gare. Sabato 27 e domenica 28 ottobre infatti i friulani incontreranno compagini provenienti da tutta Europa disputando nella sola fase preliminare ben 8 partite. Un test che permetterà di prepararsi nel migliore dei modi per l’avvio della stagione e per il quale le bisce verde nero sono molto entusiaste: «È la prima volta che partecipiamo a un evento internazionale – spiega il capitano De Cecco – vogliamo dimostrare la nostra preparazione ma sarà anche sicuramente un’occasione di crescita». Ultimo importante allenamento prima del debutto in campionato, l’11 novembre a casa dei Black Lions Venezia, Campioni d’Italia in carica. Una stagione che per il secondo anno consecutivo vedrà gli Alma Madracs Udine competere in Serie A1 con un obbiettivo ben preciso: «Dopo il primo anno di prova, ora non abbiamo scusanti – continua l’allenatore Minigutti – dobbiamo migliorare il risultato dello scorso anno e perché no puntare ai playoff». Un girone equilibrato quello che le bisce si troveranno ad affrontare composto dai sopra citati Black Lions Venezia seguiti da Sharks Monza, Skorpions Varese, Blue Devils Genova e Magic Torino. Una stagione da vivere al massimo perché gli Alma Madracs non hanno intenzione di fermarsi.