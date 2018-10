A Museo Etnografico di Udine 160 artisti in mostra per ‘Come un racconto – Allievi&Maestri’

UDINE - Ancora una volta il comitato friulano DARS, per ricordare la figura di Isabella Deganis, artista, intellettuale, impegnata a diffondere amore per la cultura e per l’arte tra le giovani generazioni, si è fatto protagonista della Rassegna Internazionale Biennale del Libro d’Artista ‘Come un racconto – Allievi&Maestri’, giunta alla IV edizione, con l’esposizione di 126 opere realizzate da oltre 160 artisti giovani, giovanissimi e affermati.

LA MOSTRA - In esposizione dal 28 ottobre al 2 dicembre, nella prestigiosa sede del Museo Etnografico di Udine, saranno presentate opere di artisti non solo italiani nell’ormai celebre Rassegna ‘Come un racconto’. Partecipano l’Accademia di Belle Arti di Bologna, la Facoltà Belle Arti dell'Università di Barcellona (Spagna), la Facoltà Belle Arti dell'Università Complutense di Madrid (Spagna), l'Accademia di Belle Arti di Palermo, la Scuola internazionale di Grafica di Venezia, l'Atelier Manolibera della Cooperativa Sociale Nazareno di Carpi, il Liceo artistico statale «G. Sello» di Udine, il Liceo artistico di Cortina D’Ampezzo, Liceo scientifico «M. Grigoletti» e GrabGroup Upgrading Culture di Pordenone, Liceo artistico di Sassari, Liceo artistico «E. e U. Nordio» di Trieste, oltre ai lavori di giovani e affermati artisti.

EVENTI COLLATERALI - Nel periodo della mostra ci saranno anche altre iniziative collaterali, dall'incontro con le MagnificheEditrici, mercoledì 28 novembre alle 18, Sezione moderna della Biblioteca Civica Joppi, Sala Corgnali, nell'ambito dei Dialoghi in Biblioteca, agli interessanti laboratori attorno al libro, Sala didattica del Museo Etnografico le domeniche 11 – 18 – 25 novembre.