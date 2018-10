Andos Udine: musica e danza, insieme per la ricerca

UDINE - Musica e danza ci mettono il cuore, a sostegno della ricerca contro il carcinoma mammario L’Associazione delle Donne Operate al Seno di Udine ha organizzato infatti una serata di solidarietà per martedì 30 ottobre, al Teatro Palamostre (inizio alle 20.45), quando sul palco saliranno i ballerini della Scuola di danza Ceron e i musicisti di varie formazioni, con l’obiettivo di concludere la raccolta fondi per l’acquisto di un ecografo portatile e a sostenere la borsa di studio che l’Andos ha istituito per supportare il lavoro di un ricercatore in più all’Unità senologica dell’Ospedale udinese.

L’APPUNTAMENTO, intitolato ‘Una musica con il cuore per la ricerca’, si aprirà con il flash mob del gruppo Andos Udine; le esibizioni si alterneranno poi tra musica e arte corografa: i ballerini della Ceron proporranno le loro coreografie su musiche di Pëtr Il'ič Čajkovskij (I fiocchi di neve, Il regno dei Dolci, il Valzer dei confetti e il Valzer dei fiori tratte da Lo Schiaccianoci) e di Sergej Prokofiev (Blu tratta dalla Cenerentola). La Gabriele Saro Ensemble (Gabriele Saro, violino e composizione; Francesco Pinosa, violoncello, Andrea del Piccolo, pianoforte) eseguirà invece pezzi composti dallo stesso musicista spilimberghese. La seconda parte dell’evento, invece, vedrà sul palco Le Lettere Erranti (Francesco De Luisa, pianoforte, Nicoletta Tari, voce, Alessio Zoratti, contrabbasso) con un mix di brani di loro composizione e della grande regina del soul Aretha Franklin. Per il gran finale, la Gabriele Saro Ensemble a i ballerini della scuola Ceron si esibiranno insieme in ‘Celeste’, un brano scritto da Saro per l’Andos di Udine e coreografato da Maria Victoria Ignomiriello. Il biglietto d’ingresso costa 10 euro. La serata ha il patrocinio del Comune di Udine e il supporto dell’Unci-Sezione di Udine.