‘Psychiatric Alcatraz’: ad Halloween sul palco anche Paolo Ruffini

UDINE – Uno spettacolo inedito a metà tra circo e teatro, con un ricco cast internazionale di artisti circensi e attori che la notte di Halloween faranno rivivere al pubblico friulano uno dei musical rock più apprezzati e interattivi di sempre.

IL ROCKY HORROR CIRCUS SHOW sarà un evento a tinte forti, altamente spettacolare e dissacrante, ma allo stesso tempo divertente, che vedrà protagonisti sul palco otto professionisti del musical italiano portare in scena questo show incredibile arricchito dagli spettacolari numeri circensi degli artisti di Psychiatric Circus. Il pubblico si troverà ad essere accompagnato in questo viaggio da un narratore d’eccezione, Paolo Ruffini, che ripercorrerà le avventure di Brad e Janet i due sfortunati sposini che rimarranno intrappolati nel castello di Frank’n Furter abitato da tutti i suoi sinistri servitori.

LO SPETTACOLO, co-prodotto da Non c’è Problema, sarà interamente cantato dal vivo da un cast d’eccezione composto da Claudia Campolongo, Beatrice Baldaccini, Luigi Fiorenti, Marco Stabile, Giulio Benvenuti, Manuel Mario, Martina Lunghi e Timothy Pagani. Inoltre per regalare agli spettatori risate di puro terrore si alterneranno sul palco anche acrobati, fachiri di livello internazionale. Non mancheranno quindi divertimento, rock’n’roll e un pizzico di follia nella terrificante notte di Halloween. Lo show andrà in scena mercoledì 31 ottobre in una tensostruttura allestita all’esterno del Centro Commerciale – Città Fiera a Martignacco (Udine).

INFO - www.psychiatricircus.com.