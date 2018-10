Note dal fronte: Musica, parole e immaginI della Grande Guerra

UDINE - Venerdì 2 novembre alle 20.45 al Visionario musica, parole e immagini della Grande Guerra con Note dal fronte! Sul palco la Zerorchestra (Francesco Bearzatti, Mirko Cisilino, Luca Colussi, Angelo Comisso, Luca Grizzo, Didier Ortolan, Gaspare Pasini, Romano Todesco e Luigi Vitale) e la voce di Sandro Buzzatti accompagneranno dal vivo preziosi materiali d’archivio de La Cineteca del Friuli che raccontano la guerra nella nostra regione, dall'inferno del Carso a Gorizia, dal Friuli invaso all'arrivo degli americani. La prevendita dei biglietti(intero €12, ridotto €10) è attiva online e presso la cassa del cinema.

L’EVENTO - Note dal Fronte è un progetto originale e dall’approccio multidisciplinare, che unisce l’arrangiamento di brani popolari di guerra e motivi inediti di produzione Zerorchestra con una rassegna cronologicamente completa ed esaustivamente tematica di pellicole girate ‘dal vero’ dagli operatori italiani, austro-ungarici e americani tratte dall'archivio cinematografico de La Cineteca del Friuli, contrappuntate le prime e le seconde dalla lettura di brani diaristici di militari dei diversi eserciti. Le diverse fonti – musicali, filmiche, autobiografiche – si fondono in ununico prodotto emozionale che, nello stesso tempo, racconta la guerra, ammonisce sugli stili della propaganda, li confronta con i racconti autobiografici dei soldati, rimanda con taglio contemporaneo alle principali musiche popolari e non scaturite dal conflitto. Le immagini che si susseguiranno sullo schermo sono divise in sette capitoli cronologici:1915 - La guerra bianca; 1916 – Gorizia contesa; 1917 – Inferno carsico; 1917/18 – Il Friuli invaso; 1918- Il fronte del Piave; 1918 – Arrivano gli americani; 1918 – A Trento e a Trieste.

Per maggiori informazioni, consultare il sito www.visionario.movie, la pagina Facebook o contattare il numero 0432.227798.