‘Lucio! a teatro’: Ron in Fvg con l'omaggia a Dalla

PALMANOVA - Dopo un entusiasmante tour estivo culminato con la una prima serata Canale 5 andata in onda alla fine di agosto dal Teatro Romano di Verona, Ron porta adesso in teatro il grande omaggio, nell’ anno in cui avrebbe compiuto 75° anni, all’amico Lucio Dalla, a cui è stato legato da una lunghissima amicizia e da un prolifico sodalizio artistico.

L’OMAGGIO - Sbarca nella nostra regione con una grande data in esclusiva per il Friuli Venezia Giulia giovedì 13 dicembre (inizio alle 20.45) al Teatro Gustavo da Modena di Palmanova - il tour ‘Lucio! a Teatro’ dove Ron canta Lucio Dalla, in una serata organizzata dal Comune di Palmanova in collaborazione con Edit Eventi: un'occasione davvero unica per celebrare, a poco più di sei anni dalla scomparsa, il talento di uno dei maggiori fenomeni musicali dell'Italia contemporanea, capace di farsi ricordare per sempre dai fan e dal panorama musicale e artistico del nostro Paese.

INFO - Prevendite aperte sul sito www.folkest.com, all’Angolo della Musica di via Aquileia a Udine (tel. 0432.505745) e al Teatro G. Modena (0432.924148). Per info sono disponibili anche i numeri dell’Ufficio Cultura di Palmanova (0432.922131) e la segreteria di Folkest.