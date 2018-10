Udine, consegnati i lavori per la ciclabile di viale Palmanova

UDINE - Sono stati consegnati i lavori per la nuova pista ciclabile che costeggerà il primo tratto di viale Palmanova. La consegna dell'opera è avvenuta venerdì mattina da parte del vicesindaco e assessore a Mobilità e Lavori Pubblici Loris Michelini e dei tecnici del Comune.

«La pista - ha dichiarato il vicesindaco - partirà dall’altezza di via della Cernaia sul lato sinistro per poi spostarsi, all’altezza dell’area verde chiamata Boschete dai Guriuts, sulla destra e proseguire fino all’incrocio con via Melegnano». «Nel tratto in questione - ha poi aggiunto - verrà inoltre rifatta l’illuminazione stradale e saranno collocati quattro attraversamenti pedonali segnalati con faretti a led posizionarti a raso della pavimentazione, con la stessa tecnica già utilizzata in piazza Garibaldi e in piazza del Patriarcato».

I lavori inizieranno il 5 novembre e avranno un costo di 227 mila euro; il tempo previsto per la realizzazione dell’opera è di 90 giorni. È un corso di valutazione anche l’ipotesi di una sospensione dei lavori durante il mese di dicembre, al fine di non arrecare disagio agli esercizi presenti nel tratto coinvolto.

«Le piste ciclabili sono un elemento indispensabile nella fisionomia del nostro tessuto urbano, soprattutto quando queste raccordano le zone centrali con le periferie. Quello di oggi è un tratto piccolo ma importante perché rappresenta il punto di partenza di un progetto più ampio di collegamento complessivo della parte sud della città con il centro», ha concluso Michelini.