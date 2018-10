Gli eventi in programma sabato 27 ottobre

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 27 ottobre, a Udine e provincia, eccoli.

Festa della Zucca di Venzone

La Festa della Zucca anima Venzone sempre il quarto fine settimana di ottobre di ogni anno (il 27 e 28 ottobre 2018). Info, qui.

I vini naturali di Borderwine salgono al Rifugio Pelizzo

Al Rifugio Pelizzo sabato 27 ottobre tra le 12 e le 18 sarà possibile degustare a cura di Borderwine assaggi di ben cinque cantine friulane. Info, qui.

‘Cronache sessuali’

Prosegue la stagione del Teatro della Corte con il nuovo imperdibile spettacolo dell'istrionico Antonio Cornacchione in programma sabato 27 ottobre, alle 20.45, a Osoppo: ‘Cronache sessuali’. I dettagli, qui.

VisioKids​​​​​​​

Continua al Visionario il ciclo di proiezioni più ‘animato’ della città: l’appuntamento di domani sabato 27 ottobre con VisioKids vedrà sullo schermo, alle 15, Zanna Bianca, prima versione animata del capolavoro di Jack London! Al termine della proiezione, in collaborazione con Coop Alleanza 3.0, ai piccoli spettatori che conserveranno il biglietto verrà offerta una sana e deliziosa merenda al bistrò del Visionario. Per maggiori informazioni consultare il sito www.visionario.movie, la pagina Facebook o contattare il numero 0432.227798.

Forma Free Music Impulse #9

Doppio intenso appuntamento, sabato 27 ottobre, con Free Music Impulse, festival di arti elettroniche che sta entrando nel momento clou dell'edizione 2018. Alle 18, in collaborazione con il circolo Cas'Aupa, nella libreria Kobo SHOP di via Palladio a Udine, il funzionario editoriale e dj Corrado Melluso presenta ‘Complotto! Caos, magia e musica house (Not), storia dei KLF, il gruppo che diede fuoco a un milione di sterline’. Dalle 21.30 il festival si sposta al Teatro San Giorgio a Udine, per una serata in collaborazione con il Festival Mimesis che vedrà protagonisti Claudio Rocchetti e il finlandese Ilpo Väisänen.

Teatro junior

Per il gran finale sabato 27 ottobre (all'Auditorium ‘Bellavitis’ di via XXV Aprile di Udine, alle 17, ingresso gratuito) arriva il ‘Laborincolo’ di Perugia con ‘Il Miracolo della mula’, spettacolo di burattini, vescovi, mule ed orologi. Un orologio meccanico, in cima ad una torre, allo scoccare dell’ora, fa sfilare una processione di piccole figure animate, tra cui si distinguono Orsola e le sue ochette, Poldino, il suo innamorato, il vescovo Simplicio e la sua mula Santuzza. Dopo alcune riparazione agli ingranaggi (che hanno smesso di funzionare facendo venire meno questo mondo sospeso!) l’orologio torna a scoccare e così la mula torna a volare.

A Udine arriva lo shopping solidale

Il Parco Terminal Nord ha scelto di aderire allo ‘shopping solidale’ nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 ottobre dalle 10.30 alle 18.30 per dare un segnale di vicinanza al territorio e rafforzare il legame con Udine e le sue realtà impegnate nel sociale. Maggiori dettagli, qui.

Viktor und Viktoria

Viktor und Viktoria (Veronica Pivetti) sul palco del Giovanni da Udine venerdì 26 e sabato 27 ottobre (alle 20.45), e domenica 28 ottobre (alle 17): una pièce nella quale si intrecciano alla perfezione equivoci, travestimenti, atmosfere bohemien e salotti aristocratici ma che, soprattutto, mette in scena i grandi sentimenti: l’amicizia, l’amore, la libertà come valore assoluto e imprescindibile, quale che sia il genere, lo status sociale, il periodo storico. Maggiori info, qui.

Concorso internazionale per clarinetto

Oltre 60 eccellenti musicisti provenienti da ogni parte del mondo, per un totale di ben 19 nazioni rappresentate, saranno i protagonisti del Concorso Internazionale per Clarinetto ‘Città di Carlino’, località che grazie alla prestigiosa rassegna - in calendario da giovedì 25 a domenica 28 ottobre - si qualifica come capitale dello strumento. I dettagli, qui.