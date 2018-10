Gli eventi in programma domenica 28 ottobre

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 28 ottobre, a Udine e provincia, eccoli.

Sposo&Sposa

Udinesposa cambia nome ma si prepara come di consueto a ospitare alla Fiera di Udine le coppie che stanno pensando al matrimonio. Sposo&Sposa è infatti in programma fino al 28 ottobre (orario 10–20). Maggiori info, qui.

Festa della Zucca di Venzone

La Festa della Zucca anima Venzone sempre il quarto fine settimana di ottobre di ogni anno (il 27 e 28 ottobre 2018). Info, qui.

Mostra

‘Un pò di me’, personale di Beppina Gregoris alla galleria Artelandia. Non è un'artista facilmente definibile, Beppina Gregoris da Pagnacco, che domenica 28 ottobre, alle 17, si presenterà al pubblico con una personale nella galleria ‘Artelandia’ del Centro Commerciale Friuli di Tavagnacco. Pittura originale, la sua, anche nella varietà dei temi e delle tecniche, che presenta riflessioni personali di una esperienza volta a trasferire sulla tela le sedimentazione dell'anima. La mostra sarà visitabile fino al 28 novembre.

Giro d’Italia Ciclocross

Il Giro d’Italia Ciclocross segue alla lettera la definizione e domenica 28 ottobre porta la carovana rosa dalle montagne dolomitiche all’azzurro mare dell’alto Adriatico. Info, qui.

Viktor und Viktoria

Viktor und Viktoria (Veronica Pivetti) sul palco del Giovanni da Udine venerdì 26 e sabato 27 ottobre (alle 20.45), e domenica 28 ottobre (alle 17): una pièce nella quale si intrecciano alla perfezione equivoci, travestimenti, atmosfere bohemien e salotti aristocratici ma che, soprattutto, mette in scena i grandi sentimenti: l’amicizia, l’amore, la libertà come valore assoluto e imprescindibile, quale che sia il genere, lo status sociale, il periodo storico. Maggiori info, qui.

Festival Udine Castello

Grande festa nel punto più alto della città per l’evento conclusivo del Festival Udine Castello. Sul palco, Luisa Sello & Friends: alle 11 di domenica prossima 28 ottobre, nel Salone del Parlamento del castello udinese, potremo ammirare un cospicuo ed eterogeneo gruppo di interpreti. A partire da Luisa Sello, definita dal New York Concert Review ‘artista dalla tecnica brillante, eccellente controllo del fiato, suono generoso e grande charm’, scelta dal Ministero Italiano dei Beni Culturali per rappresentare la musica italiana.

Musica a Palmanova

Domenica 28 alle 20.45 al Teatro Gustavo Modena di Palmanova si terrà il Concerto per Violino di Antonio Illersberg, tra tradizione mitteleuropea e venature italiche (Pola 1902 – Trieste 1911), il primo appuntamento è organizzato dall’Università Popolare di Trieste, con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, mentre il secondo è inserito nel cartellone della Stagione Sinfonica della Mitteleuropa Orchestra nella splendida città stellata di Palmanova.

Lezioni di Storia

Nuovo appuntamento con le Lezioni di Storia – Guerre Civili domenica 28 ottobre alle 11.00 al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Questa volta al centro della seconda lectio magistralis sarà la rivolta di Nika con la quale a Costantinopoli, nel 532 dopo Cristo, il popolo attentò alla vita dell’imperatore Giustiniano. Sul palco lo storico del Medioevo Amedeo Feniello che insegna Storia medievale all’Università degli Studi dell’Aquila e lavora all’Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea del CNR.

A Udine arriva lo shopping solidale

Il Parco Terminal Nord ha scelto di aderire allo ‘shopping solidale’ nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 ottobre dalle 10.30 alle 18.30 per dare un segnale di vicinanza al territorio e rafforzare il legame con Udine e le sue realtà impegnate nel sociale. Maggiori dettagli, qui.

Premio Castello di Villalta

L’appuntamento è già fissato per domenica 28 ottobre, alle 18 al Castello di Villalta di Fagagna, con ingresso aperto a tutti: è questa la 6^ edizione del Premio presieduto da Marina Gelmi di Caporiacco, per il coordinamento artistico della Giuria composta da Antonella Anedda, Alberto Bertoni, Roberto Galaverni, Antonio Riccardi e Gian Mario Villalta. Info, qui.

Concorso internazionale per clarinetto

Oltre 60 eccellenti musicisti provenienti da ogni parte del mondo, per un totale di ben 19 nazioni rappresentate, saranno i protagonisti del Concorso Internazionale per Clarinetto ‘Città di Carlino’, località che grazie alla prestigiosa rassegna - in calendario da giovedì 25 a domenica 28 ottobre - si qualifica come capitale dello strumento. I dettagli, qui.