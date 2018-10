Riecco GOOD, salone per raccontare cibo, cucina e territori

UDINE - Il cibo è ancora più buono, lo acquistiamo e la prepariamo più volentieri se conosciamo la sua storia e il territorio da cui proviene. Da giovedì 1 a domenica 4 novembre, a Udine Fiere, torna il Salone GOOD con un coinvolgente ‘racconto’ sulle qualità dell'agroalimentare e della ristorazione. È la 6^ edizione, ma per formula, modalità e approccio può definirsi quasi un ‘debutto’, a cominciare dalla scelta dell’ingresso gratuito, così come gratuite saranno le principali degustazioni e gli incontri con gli ospiti.

QUATTRO GIORNATE INTENSE - Nelle quattro giornate del Salone, realizzato in partnership con la Camera di Commercio di Pordenone Udine, sono presenti aziende, produttori, i protagonisti delle maggiori categorie professionali dell’agroalimentare e della ristorazione (cuochi, panificatori, pasticceri, macellai), Associazioni e Gruppi che metteranno a disposizione competenze e conoscenze per consentire ai visitatori di scoprire le proprietà delle materie prime, cosa succede durante la lavorazione e la trasformazione per arrivare al prodotto finale e di orientarsi nel sempre più complesso mondo del commercio alimentare. Si potrà quindi vedere, toccare con mano, degustare e acquistare prodotti e con essi ciò che contengono, non solo dal punto di vista nutrizionale. Il programma eventi di GOOD 2018 non è solo ricco: è soprattutto una grande opportunità da non perdere perché con semplicità e chiarezza dialoga con la gente, coglie gli interessi e le esigenze di un target davvero ampio, passando anche attraverso realtà consolidate e aspetti attuali del cibo e dell’alimentazione come Celiachia ed Etica del Gusto.

ALCUNE ANTICIPAZIONI - Negli eventi principali direttamente organizzati dalla Fiera e che si alterneranno al padiglione 2, GOOD racconterà le storie di alcune eccellenze della cucina italiana e non solo, prodotti molto famosi o quasi sconosciuti. Dall’esperienza di Sonia Peronaci fondatrice di giallozafferano.it a Joško Gravner, uno dei massimi cultori e produttori di Ribolla Gialla; dal più celebre produttore di Culatello Massimo Spigaroli al giovane chef friulano italo-argentino Bruno Lupieri e alle sue Empanadas prodotte consuccesso a Udine; dalle Lumache di qualità allevate a Colloredo di Monte Albano da due giovani produttori, Consuelo Bravin e Matteo Venuto all’insolita presentazione del Quinto Quarto a cura del macellaio ‘popolare’ Giuseppe Zen a rilanciare i valori della cucina povera.

Nel territorio di gusti, colori, sapori e tradizioni raccontato da GOOD non mancherà una delle massime eccellenze del made in Italy, il vino, che sarà proposto nello stand Enoteca Italia al padiglione 4 con 200 etichette e oltre 1000 bottiglie di aziende agricole selezionate dalla Guida Vini Buoni d’Italia offrendo uno spaccato significativo della vitivinicoltura nazionale.

GOOD sarà visitabile giovedì, venerdì e sabato dalle 10 alle 21; domenica dalle 10 alle 20. Maggiori info su www.goodexpo.it

Il programma nel dettaglio