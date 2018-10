Sfida salvezza contro la Pink Bari per il Tavagnacco

TAVAGNACCO - Comincia un ciclo determinante per il Tavagnacco, che in 7 giorni giocherà tre partite. Sabato 27 ottobre alle 15, per la quinta di Campionato, le friulane ospiteranno, al Comunale di via Tolmezzo, la Pink Bari: una vera e propria sfida salvezza, a cui le gialloblu arrivano dopo due sconfitte consecutive. In classifica il Tavagnacco è fermo a 3 punti, il Bari è ancora inchiodato a quota 0. Mercoledì 31 ottobre, poi, alle 15, ci sarà il recupero della seconda giornata contro l’As Roma, in trasferta, per finire, sabato 3 novembre, con un’altra trasferta, questa volta a Firenze per il match contro la Fiorentina Woman’s delle ex Mauro, Bonetti, Parisi, Clelland e Catena. Un ciclo di fuoco che potrà determinare le ambizioni (e le possibilità) di questo Tavagnacco.

LE PAROLE DI MISTER ROSSI - Mister Marco Rossi è consapevole che alla sua squadra servono punti già contro il Bari: «Nei primi tre incontri abbiamo conquistato solo 3 punti, quindi serve una vittoria. Arriviamo da una sconfitta rimediata contro il Milan, anche se la prestazione della squadra è stata positiva. Vogliamo i 3 punti per poi affrontare più tranquillamente le trasferte di Roma e Firenze. L’approccio della partita con il Bari – chiarisce il mister gialloblu – deve essere determinato e aggressivo: bisogna saltarne fuori con un risultato positivo». A questo proposito Rossi si augura che il gruppo possa scendere in campo compatto e voglioso di fare un risultato positivo. «La squadra ha ottimi valori, quindi mi aspetto che sabato questi facciano la differenza sul terreno di gioco».

Sulla partita con il Bari si è espressa anche Caterina Ferin, attaccante arrivata quest’estate: «Durante la settimana ci siamo impegnate e abbiamo dato tutto. Serviranno punti contro il Bari ed è la cosa più importante per noi in questo momento. La partita contro il Milan ci ha dato buone sensazioni, anche se è mancato il risultato. Contiamo di rifarci sabato».

LE ALTRE PARTITE - Le altre partite di giornata: Florentia-As Roma, Juventus-Atalanta Mozzanica, Orobica Bergamo-Chievo Verona, Sassuolo-Fiorentina, Hellas Verona-Milan.