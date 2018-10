Siringhe usate e gettate in strada: lo sconcerto dei cittadini di San Daniele

SAN DANIELE - Ancora droga, ancora siringhe abbandonate lato strada. Questa volta siamo a San Daniele del Friuli, in via Piave. L’immagine è apparsa sul gruppo ‘Sei di San Daniele se…’ e ha destato lo sconcerto di molti.

I COMMENTI - C’è chi ha ricordato gli anni ’80, quando di eroina purtroppo si parlava spesso. Qualcun altro ha fatto accenno al suo ‘buon mercato’, oggi come allora. Altri hanno suggerito, sarcasticamente, di «fare un giro nel parco del Tagliamento a Villanova» e c'è chi ha ricordato di avvisare le forze dell'ordine in caso di ritrovamenti come questo. Dopo la morte di Alice nella stazione dei treni di Udine, proprio a causa di un’overdose di eroina gialla, l’attenzione su questa piaga sociale si è alzata, soprattutto perché i consumatori sono sempre più giovani.

UN'IMMAGINE SEMPRE PIU' FREQUENTE - Un'immagine quella di queste siringhe abbandonate che purtroppo sta diventando sempre più frequente, e fa ritornare con la mente a un passato che si pensava superato.