Doppia rissa in Borgo Stazione: 'volano' pugni e bottiglie

UDINE - Serata ‘movimentata’ in Borgo Stazione quella di venerdì 26 ottobre. I vigilantes in servizio per le ronde hanno assistito a due risse.

PRIMA - La prima è scoppiata attorno alle 19.45 di fronte al Mc Dondald’s. Lì un gruppetto di ragazzi di diverse etnie ha iniziato a discutere. Dalle parole in poco si è passati alle mani. Vista la situazione i vigilantes hanno allertato le forze dell’ordine, ma non appena i ragazzi si sono accorti della loro presenza sono scappati facendo perdere le loro tracce. All'arrivo delle forze dell'ordine, i vigilantes hanno fornito tutte le informazioni sull’accaduto.

DOPO - Nella stessa serata, di fronte al Pullman Bar, in via Leopardi, c’è stata un’altra rissa. Oltre alle mani, in quel caso, a volare sono state anche delle bottiglie. I protagonisti della rissa sempre alcuni ragazzi di diverse etnie. I vigilantes anche in quella circostanza hanno chiamato il 112. Giunti sul posto polizia e carabinieri stanno ora indagando per identificare le persone coinvolte.