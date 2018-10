Alberi caduti e frane: il Friuli nella morsa del maltempo

UDINE – Le piogge abbondanti sono arrivate sul Friuli Venezia Giulia. La Protezione Civile ha diramato un’allerta, che da arancione è diventata rossa. E i primi disagi si sono già verificati nella notte tra sabato e domenica.

I PRIMI DANNI - Si segnalano delle frane in Carnia, verso Sauris e verso Sutrio. Alcune frazioni sarebbero isolate, e alcune case sarebbero state sgomberate. Sono già al lavoro le squadre della Protezione Civile e i Vigili del Fuoco. Problemi per il forte vento anche in altre località della Carnia e in Canal del Ferro: a Chiusaforte, nell’area dell’ex caserma Zucchi, sono cadute alcune piante, così come a Moggio Udinese, mentre ad Amaro, l’aria ha scoperchiato i locali della mensa. Alcuni corsi d’acqua sono esondati e altri hanno già superato il livello di guardia.

COSA ACCADRA’ NELLE PROSSIME ORE - Nei prossimi giorni, come rileva proprio la Pc, «una profonda depressione stazionaria sul Mediterraneo occidentale sta richiamando un forte afflusso di correnti molto umide e instabili da sud-ovest in quota, da sud-est nei bassi strati. Tra lunedì a martedì passerà il fronte principale, preceduto da un ulteriore intensificazione del flusso sciroccale». Da qui la previsione di piogge da abbondanti a intense soprattutto sulla fascia pedemontana e montana. Su bassa pianura e costa piogge più attenuate e intermittenti. Lo Scirocco soffierà un po’ ovunque con raffiche superiori ai 70 km orari e saranno possibili delle mareggiate.

LA PIOGGIA CADUTA - Nelle ultime 24 ore la pioggia più abbondante è caduta nella zona di malga Chiampuz, in Carnia (283 mm), poi in località Baldass (200 mm), a Livinal Lunc, sopra Sella Nevea (194 mm) e a Forni di Sotto (178 mm).